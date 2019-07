Steinheim Große Veränderungen beginnen oft im Kleinen

Der Film zeichnet ein Bild der neuen Arbeitswelt und neuen Arbeitsformen: Wer konzentriert am Laptop arbeiten muss, zieht sich in einen Ruheraum zurück, für Meetings stehen Kommunikationsecken bereit, und wer seiner Kreativität auf die Sprünge helfen will, kann mit Achtsamkeitsübungen den Kopf freibekommen. Mit dem lauten Großraumbüro von einst hat das nichts mehr zu tun und mit abgeschotteten Einzelbüros erst recht nicht. Wer sich in Richtung agiler Unternehmensstrukturen verändern will, muss den eigenen Führungsstil verändern. Sagen, wo’s langgeht, reicht dann nicht mehr. Gefragt ist viel mehr: Delegation von Entscheidungskompetenz, Beteiligung an Entscheidungsprozessen und höhere Autonomie für Teams und Mitarbeiter. „Man schluckt schon zwei Mal, wenn man sich auf diese neuen Formen einlässt“, bekennt Uli Fessmann, Geschäftsführer der Firma Fessmann. „Wir machen sehr gute Erfahrungen damit und haben wertschöpfende Teams im Unternehmen etabliert“, erklärt er begeistert.