Für eine Bilanz sei es vier Monate nach Projektstart noch zu früh. Das Monitoring, die systematische Erfassung der Veränderung von Fauna, Flora und Bodenstrukturen, werde wohl in zwei Jahren Ergebnisse vorlegen können. Er habe aber den Eindruck, so Hutter, dass es jetzt bereits mehr Heuschrecken, Schmetterlinge und Libellen als vorher gebe. „Das ist ein Reallabor mit einem Prozess, an dem alle Beteiligten lernen“, wirbt Claus-Peter Hutter um Verständnis und bittet um offene Kommunikation.

Der gleichen Meinung ist auch Gerhard Fahr, Vorsitzender des Vereins für Landschaftspflege und Naturschutz durch Beweidung im Bottwartal. „Ich bin fast jeden Tag da draußen, und da kann man gerne mit uns diskutieren.“ Er habe im persönlichen Gespräch bereits einige Kritiker von dem Projekt überzeugen können.