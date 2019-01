Steinheim/Großbottwar Region will neue Wohngebiete gestatten

Wichtig ist den Planern in der Landeshauptstadt ferner, dass in Sachen Hochwasserschutz keine Konfliktsituationen heraufbeschworen werden. Immerhin durchschneide das Areal am Rande einen Bereich, in dem statistisch gesehen alle 100 Jahre mit einer Überschwemmung zu rechnen ist. Vor dem Hintergrund „müsste je nach Ausgestaltung der Gartenbereiche in diesem Bereich ein entsprechender Retentionsausgleich geschaffen werden, der im Gewässerrandstreifen möglich ist“. Für den Bürgermeister ist das eine Selbstverständlichkeit, wie er beteuert. Wobei man mit dem Gebiet auch bewusst schon weiter vom Gewässerrandstreifen abgerückt sei.

Letztlich gehe es nur um drei Grundstücke, die in die neuralgische Zone hineinragen, wie der Bauamtsleiter Frank Fussenegger präzisiert. Sollte hier der Garten via Aufschüttungen auf Erdgeschossniveau gehievt werden, müsse der verloren gegangene potenzielle Stauraum am Gewässerrandstreifen des Beutenmühlenbachs durch einen Aushub wieder frisch geschaffen werden.

Derartige Dinge sind beim neuen Wohngebiet „Ecke Oberstenfelder Straße/Frankenstraße“ in Großbottwar nicht zu beachten. Für den Bebauungsplan des 0,9 Hektar großen Gebiets, der dem Planungsausschuss am Montag ebenfalls vorgestellt wird, hat die Geschäftsstelle des VRS bereits ihren Segen gegeben. Es handele sich um eine Maßnahme zur Innenverdichtung, sagt der Bürgermeister Ralf Zimmermann. Auf dem Gelände könnten zehn Häuser oder Doppelhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus entstehen. Die meisten Grundstücke gehörten schon der Stadt. Man sei dabei, das Bebauungsplanverfahren abzuschließen. Angestrebt werde, 2019 in die Vermarktung des Geländes einzusteigen. 2020 könnten dann die Bagger anrollen.