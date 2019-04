Steinheim Gleich in zwei Unfälle verwickelt

Steinheim - Gleich zweimal hintereinander wurde ein 41-Jähriger am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Mann war kurz vor 16 Uhr am Steuer eines Lastwagens auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf dem mittleren Spur fuhr eine 50-Jährige in einem Opel-Transporter. Kurz vor dem Parkplatz Kälbling kam es in der Baustelle zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da mindestens einer der Fahrer im Kurvenbereich über die Streifenbegrenzung geraten war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.