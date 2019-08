Steinheim/Fußball Von Rohdiamanten, Torjägern und Routiniers . . .

Ganz klar gesetzt im Mittelfeld ist Kapitän und Standardspezialist Julian Kübler. „Er ist mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld“, sagt Adami, der stets aufs Leistungsprinzip pocht, hierzu aber sagt: „Julian bringt die Leistung wirklich immer. In jedem Training, in jedem Spiel.“ Um Kübler herum tummeln sich im Mittelfeld dann einige Akteure. „Jeder Spieler bringt hier eine andere Werkzeugkiste mit. Das macht uns variabel und ist wirklich gut. Der eine Spieler ist extrem schnell, der andere passstark und wieder ein anderer zweikampfstark. Hier werden wir schauen, was wir in jedem Spiel benötigen“, sagt Adami, zumal er einige Angreifer hat, die auch auf den Außenbahnen spielen können. Nico Hammer beispielsweise oder Fabio Adami, der Neffe des Trainers.

Im Sturm selbst dürfte an Jan Belsner und Niko Paraskevas kein Weg vorbeiführen. „Jan ist seit Jahren unser Torjäger. Dass er dadurch einen Vorteil hat ist klar. Aber er ist Polizist und in Villingen-Schwenningen stationiert. Er ist immer nur am Wochenende da“, so der Coach. Von Paraskevas war der Trainer vergangene Saison extrem enttäuscht. „Es kam nicht von ungefähr, er war viel verletzt. Zudem ist er ein Spieler, der Nestwärme braucht und die hatte er nach dem Wechsel noch nicht. Jetzt aber. Deshalb verspreche ich mir viel von ihm. Er selbst möchte das vergangene Jahr zudem revidieren.“ Den A-Jugendlichen Lucas Ruiz bezeichnet Luciano Adami als „kleinen Rohdiamant, der aber den entsprechenden Trainingseifer mitbringen muss“.