Steinheim - In der Steinheimer Silcherstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 15.15 und 16.15 Uhr stieß in dort, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Ford, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 0 71 44 / 90 00, bittet Zeugen, die den Unfall in der Silcherstraße beobachtet haben, sich zu melden.