Steinheim erweitert den Kindergarten Sudetenstraße Größerer Spielraum hat seinen Preis

Den Anbau an den Kindergarten werden die Mädchen und Jungs nach den Sommerferien in Beschlag nehmen können, kündigt Fussenegger an. Der Spatenstich sei am 1. Juni 2019 erfolgt, sodass die Arbeiten am Ende etwas mehr als ein Jahr gedauert haben werden. Auf der Erweiterungsfläche können bis zu 50 über Dreijährige betreut werden, womit die Kapazitäten an Kindergartenplätzen in dem Haus auf einen Schlag verdoppelt werden.