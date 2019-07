Steinheim Erst das Badevergnügen, dann die Arbeit

Dieses Becken steht an diesem Abend im Fokus, spektakulär sieht es aus, wie Julia Csikos das schwarz-gelbe Gerät abtauchen lässt. Es atmet unter Wasser, so scheint es, durchgehend steigen Luftbläschen auf. Vom Beckenrand aus steuert Julia Csikos die Maschine, manuell fährt sie in die Ecken und arbeitet die Kanten ab, bis in den letzten Winkel. Durch einen eingebauten Kompass kann es den Rest des Beckens selbstständig abfahren, über Nacht. Der letzte Gang führt dann in den Technikraum. Eine Note Chlor liegt hier in der Luft, klein fühlt man sich zwischen den Tanks, Csikos prüft den pH-Wert des Wassers nach, ebenso wie den Chlorgehalt. Beim Stichwort Chlorgas im Alltag klingeln innerlich die Alarmglocken – im Schwimmbadbetrieb ist der Umgang selbstverständlich.