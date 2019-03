Steinheim Eine Stadt startet in den Frühling

Anlass zum Schmunzeln gibt es dann eine Station weiter. Auch das Beet am Kindergarten in der Steinstraße soll mehr Grün erhalten. Doch was ist das? Durch das Beet zieht sich eine tiefe Reifenspur. „Das passiert manchmal, wenn die Leute zu dicht dran parken“, weiß Ulrike Schwerdtle aus ihrer langjährigen Arbeitserfahrung. Zum Glück war der neue Bodendecker da noch nicht angepflanzt.

Kurzerhand schnappt sich Schwerdtle eine Harke vom Piaggio und sorgt wieder für eine ebene Bodenschicht. Parallel dazu beginnt Harald Bayer mit dem Rückschnitt des Baumes. Das ist wichtig, damit tief wachsende Sprößlinge später Fußgänger oder Autofahrer nicht behindern. Zum Schluss kommt dann auch noch einmal eine Art Säge am Stiel zum Einsatz – ein Ast in der Krone des Baumes ist gebrochen. Vielleicht durch Sturm Eberhard? Nach Unwettern haben die 17 Bauhofler immer gut zu tun. „Wir fahren dann am Morgen durch die Stadt, um kritische Punkte zu kontrollieren“, erklärt Schwerdtle. Schäden an Feldwegen werden meist im Laufe der folgenden Tage durch Landwirte oder Spaziergänger gemeldet: „Während ‚Eberhard’ sind ein paar Bäume umgefallen, aber es war jetzt nichts Dramatisches.“

Aber auch ohne Sturm gibt es für den Bauhof immer genug zu tun, wissen beide. Zwar sind sie meistens für die Pflege der Kleinbeete und Kopfweiden zuständig, wenn Not am Mann ist, hilft man sich aber auch über die Aufgabenfelder hinweg gegenseitig aus. „Und im Winter sind wir dann im Winterdienst unterwegs, da haben die Pflanzen erstmal Pause“, so Harald Bayer. Auch bei Veranstaltungen und Festen sind die Leute vom Bauhof gefragt, etwa für Fahrten, Aufbauten oder Aufräumarbeiten: „Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.“