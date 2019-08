Nach Ansicht von Verkehrsexperten ist die Landesstraße von beiden Seiten frei einsehbar, wenn man von der Steinbeisstraße aus einbiegen will. Die Geschwindigkeit auf der L1100 ist auf 70 Stundenkilometer beschränkt. Trotzdem kam es in den vergangenen Jahren zu einer Reihe von Unfällen. Die Zahl von 14 in den Jahren 2016 bis 2018 reicht jedoch nicht aus, damit die Kreuzung offiziell als Unfallschwerpunkt gilt. „Das wäre der Fall, wenn die Wertungszahl in den drei Jahren bei 15 läge – sie lag aber nur bei zwölf“, erklärt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Entscheidend sei statistisch die Zahl der Verletzten. So ergäben zwei Unfälle mit zwei Schwerverletzten, jeweils multipliziert mit dem Faktor fünf, zehn Wertungspunkte. Dazu käme ein Unfall mit einem Leichtverletzten, was zwei weitere Wertungspunkte, also insgesamt zwölf, ergebe.