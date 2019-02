Steinheim Ehrungen mit Hund- und Schweineschnauze

Dass Handball „eine sehr gefragte Sportart ist“, zeigte sich dem Bürgermeister allein schon durch die große Anzahl an Geehrten, denen er eine Urkunde aushändigte. Wenna Tu stand in Steinheim jedoch ganz allein Pate für den Tischtennissport. Sie hatte allein sieben herausragende Ergebnisse bei diversen Wettbewerben, darunter auch in Schweden, eingefahren. Dreimal konnte sie sogar den ersten Platz für sich verbuchen. Silvia Sonntag ist beim Schießen allein auf sich gestellt. Die Sportlerin erkämpfte sich mit dem Luftgewehr sowie mit dem Kleinkaliber gleich vier vorderste Plätze, darunter dreimal Platz eins.

Eine Weltmeisterin zu ehren, das geschieht nicht alle Tage. Mit Melissa Hekel trat nicht nur die Mannschafts-Weltmeisterin im Agilitysport nach vorne, sondern auch ihr Hund Paji von Lupus in Fabula. Mit den vielen erfolgreichen Hundehaltern und deren Lieblingen hatte das Stadtoberhaupt zwischendurch schon mal seine liebe Not. Denn die Hundenamen sind äußerst eigenwillig und dienen durchaus als Zungenbrecher. Alle Preisträger-Duos des Vereins Deutscher Schäferhunde in Steinheim bekamen wie die anderen Sportler auch Urkunden und einen Wertgutschein als Würdigung. Die Vierbeiner erhielten diese in Form von getrockneten Schweineschnauzen, die sie sich noch vor Ort schmecken ließen.