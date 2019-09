Steinheim Die Idylle am Arkadien-See trügt

Im Jahr 2015 wendet sich Glock im Namen seiner Mitbewohner an die Stadt. Damals heißt der Bürgermeister noch Thomas Rosner. Doch es tut sich nichts, berichtet der Senior. Dann gibt es einen Wechsel an der Rathausspitze und Glock wird bei Thomas Winterhalter vorstellig. Der habe ihm und den anderen Bewohnern des Mehrfamilienhauses Maßnahmen in Aussicht gestellt. Von einer Klage gegen die Stadt habe man deshalb Abstand genommen. Und durch den Einsatz des Security-Dienstes habe sich die Situation auch tatsächlich etwas verbessert. Aus Sicht von Günther Glock aber nicht ausreichend. „Wenn man nachts nicht mehr in Ruhe schlafen kann, dann geht das an die Nerven und an die Gesundheit.“ Auch Gäste könne man an warmen Sommerabenden nicht mehr auf dem Balkon empfangen. „Es muss etwas passieren. Das geht so nicht mehr.“ Zumal seine Wohnung durch die Immissionen auch an Wert verliere.