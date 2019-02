Steinheim Die Harmonie hält wieder Einzug

Eine Kerbe, in die auch der Kommandant der Abteilung Höpfigheim, David Kuppinger, schlug. Auch er beschwor die Truppe, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, noch mehr zusammen zu rücken und damit den Spaß am besten Hobby der Welt wieder zu finden. „Lasst uns Freunde werden – noch mehr als bisher.“ Kuppinger dankte der Verwaltung, aber auch dem scheidenden Kommandanten Hielscher. Es habe vor zwei Jahren sehr viel Mut gebraucht, um in das Haifischbecken zu springen. Und er habe alles im Großen und Ganzen gut über die Bühne gebracht. Ein Dank, den auch Bürgermeister Thomas Winterhalter, der zusammen mit dem Ersten Beigeordneten, Norbert Gundelsweiler, in der Halle war, Hielscher überbrachte. Darüber hinaus bedankte sich der Rathauschef bei den Feuerwehrleuten, an 365 Tagen ehrenamtlich für Sicherheit zu sorgen. Die Feuerwehr habe Verwaltung und Gemeinderat im vergangenen Jahr sehr deutlich auf Baustellen hingewiesen. Zu vielen Punkten habe man Beschlüsse herbeiführen können. Der Ton sei etwas rau gewesen, viele Gespräche hätten stattgefunden. Er bedanke sich bei allen, die beteiligt waren, Projekte konstruktiv und in guter Atmosphäre voranzubringen. Allen voran den Abteilungskommandanten und dem Hauptausschuss.

Mit den Neuwahlen verbinde er den Wunsch, die positive Entwicklung der vergangenen Monate fortzusetzen und zu festigen. Ein Wunsch, den auch Kreisbrandmeister Andy Dorroch äußerte. Die Feuerwehr Steinheim habe ein bewegtes Jahr hinter sich. In Hielschers Amtszeit, die nicht einfach gewesen sei, seien viele Weichen richtig gestellt worden. Hielscher selbst bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und forderte sie auf, dem neuen Duo Zeit zu geben und es nicht unter Druck zu setzen.