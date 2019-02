Steinheim Der Badespaß soll pünktlich starten

„Wir habe uns natürlich intern Gedanken gemacht, wie eine Anpassung erfolgen kann und in welcher Höhe“, erklärt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter. In der jetzt vorgeschlagenen Form halte man die Tarife für gerechtfertigt. Die letzte Anpassung liege auch schon ein paar Jahre zurück, betont der Rathauschef. Daran erinnert auch sein Murrer Amtskollege. 2015 seien die Preise angehoben worden, seitdem nicht mehr, sagt Torsten Bartzsch. Und es sei der übliche Turnus, alle vier Jahre die Tarife zu überarbeiten. „Also ist es jetzt wieder vorgesehen.“

In der Vorlage zur Gemeinderatssitzung in Steinheim, in der die Angelegenheit am Dienstag vorberaten wird, wird zudem als Argument aufgeführt, dass der finanzielle Aufwand für die beiden Trägerkommunen in „einem vertretbaren Rahmen gehalten werden“ soll. Die Anhebung der Preise soll zu Mehreinnahmen von rund 50 000 Euro führen. Die Betriebskosten werden damit aber weiter nicht gedeckt werden können. Diese lagen 2016 beispielsweise bei rund 770 000 Euro. Dem gegenüber standen Erlöse aus Eintrittsgeldern von 425 000 Euro. „Das bedeutet, dass jeder Badegast zwischen einem und zwei Euro je Eintritt ,bezuschusst’ wird“, heißt es in der Vorlage. Alternativ könnte zwar versucht werden, die Betriebsausgaben zu senken. Doch manche Posten wie personelle und technische Ausstattung seien nur bedingt reduzierbar. Und ein Senken der Wassertemperatur oder kürzere Öffnungszeiten gingen „zu Lasten von Qualität und Service“ und würden von der Verwaltung deshalb nicht favorisiert.