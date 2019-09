Steinheim Das lange Warten auf einen U3-Platz

Annette Grimm (SPD) nannte die Situation im U3-Bereich „dramatisch“. Es werde vor allem die Frauen treffen, die dann daheim blieben und auf ihre Karrieren verzichteten. Was den Fachkräftemangel angehe, warb sie dafür, in die Schulen zu gehen und junge Leute zu motivieren, Erzieher zu werden. Rainer Breimaier von den Grünen erinnerte daran, dass genügend Kinderbetreuungsplätze ein wichtiger Standortfaktor für eine Kommune sind, und mahnte, mit mehr Tempo an den Ausbau der Platzkapazitäten zu gehen. Denn durch das geplante Baugebiet Scheibenäcker steht schon das nächste Problem vor der Tür. „Da muss man sich Gedanken machen“, so Horst Trautwein von der CDU. Was die Stadt tut, versicherte Bürgermeister Thomas Winterhalter. Darüber hinaus werde man sich auch Gedanken machen über eine eventuelle Altersmischung einzelner Gruppen, so Norbert Gundelsweiler. „Ich bin nicht erfreut über die aktuelle Situation, aber so geht es so gut wie allen Kommunen im Großraum Stuttgart, und wir haben wenigstens noch das Personal für unsere Einrichtungen.“ Im Ü3-Bereich liegt der Saldo derzeit bei 47 Plätzen. Vor einem Jahr verzeichnete die Kommune ein Minus von 38. „Da kommen wir aufgrund der Wanderungsbewegungen, die es immer gibt, über die Runden“, so Gundelsweiler. Die begonnene Erweiterung des Kindergartens in der Sudetenstraße, durch die weitere 50 Plätze entstehen, sei mehr denn je notwendig. „Er wird aber nicht genügen, um den zukünftigen Ansprüchen gerecht zu werden.“ Auch wenn man bislang nur ganz vereinzelt mit Notfallplänen arbeiten musste, bestehe die Gefahr, dass dies künftig häufiger der Fall sein werde. Auch das Gewinnen von Personal werde immer schwieriger. Zu Beginn des laufenden Kindergartenjahres konnten in den Einrichtungen Lehenstraße und Steinstraße nicht alle Plätze belegt werden, so Norbert Gundelsweiler.