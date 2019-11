„Seither war montags bis freitags zwischen Höpfigheim und Steinheim um 18 Uhr Schluss. Die Neuregelung sieht weitere Fahrtenpaare bis 23 Uhr vor“, informierte der Leiter des Steinheimer Ordnungsamtes, Rolf Englert, in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Noch größer sei die Verbesserung am Wochenende, denn da gebe es bislang keine einzige Fahrt zwischen Stadtteil und Kernstadt. Künftig sollen dann aber samstags elf und sonntags acht Fahrtenpaare in der Zeit zwischen 8 und 23 Uhr verkehren. „Es sind sicher nicht alle Wünsche der Höpfigheimer Bürger erfüllt“, so Englert. „Aber es handelt sich dennoch um eine sehr große Verbesserung. Diese Chance ungenutzt vorbeiziehen zu lassen, wäre der Höpfigheimer Bevölkerung sicher nur schwer zu erklären.“