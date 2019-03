Steinheim Bonbon-Regen auf dem Steinheimer Marktplatz

Steinheim - Ein ganz kleiner Teufel winkt fröhlich den ankommenden Besuchern auf dem Steinheimer Marktplatz zu. Eine Etage höher, an der Rathaustür, winkt auch Renate Eggers. Die stellvertretende Bürgermeisterin ist an diesem närrischen Dienstag für den Faschingsgruß der Stadt Steinheim zuständig, weil der Bürgermeister Thomas Winterhalter im Skiurlaub ist. Renate Eggers hat sich auch verkleidet – mit karierter Weste und Mütze „bin ich wohl irgendwie schottisch“, sagt sie lachend über ihr Outfit und fügt schnell hinzu: „Aber gell, schottisch geht es hier nicht zu – wir haben genügend Bonbons für alle Kinder.“ In der Tat. 31 Kilogramm Kaubonbons stehen in Kartons bereit, dazu 300 Päckchen Salzbrezeln. Und es dauert wirklich eine Weile, bis diese alle vom Rathauseingang hinunter auf den Marktplatz geworfen sind. Unterstützung hat Renate Eggers dabei vom ersten Fasnetsverein Steinheim mit Gloschd’r Hexa und dem Bebbele’s Drescher, die tatkräftig mit anpacken und auch bei der anberaumten Polonaise für Stimmung sorgen.