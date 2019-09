Steinheim - Das Steinheimer „Festleswetter“ hat wieder gehalten, was es verspricht. So strahlte nicht nur Bürgermeister Thomas Winterhalter mit der Sonne um die Wette. „Die Straßen sind gefüllt“, freute sich das Stadtoberhaupt. „Es ist sehr schön zu sehen, dass die Angebote der Ehrenamtlichen und Selbstständigen so gut genutzt werden. Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung.“