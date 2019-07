Steinheim Bei Blackout sollen Lichter nicht ausgehen

Steinheim - Der Fernseher reagiert nicht mehr, S-Bahnen stehen still. Dann bricht das Mobilfunknetz zusammen, Wasser kann nicht mehr durch die Leitungen gepumpt werden. Langsam, aber sicher bricht Panik aus. All das und noch viel mehr droht für den Fall, dass das Stromnetz für längere Zeit ausfällt. Wie wahrscheinlich ein solches Szenario für Steinheim ist, konnte auch Michael Meyle von der Syna nicht abschätzen. Der Standortleiter des Energieunternehmens in den Landkreisen Rems-Murr, Ludwigsburg und Heilbronn erinnerte aber am Dienstag im Gemeinderat an die Möglichkeit eines Cyberangriffs oder eines Hochwassers, wodurch die Stromzufuhr gekappt werden könnte. Außerdem: Wenn man sich wappnen wolle, dann müsse man das selbstredend tun, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, betonte der Fachmann.