Steinheim Autofahrer stirbt bei Unfall auf der L1100

Steinheim - Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 1100 bei Steinheim ums Leben gekommen. Vier weitere Personen zogen sich vermutlich leichtere Verletzungen zu. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 72-Jährige mit seinem Peugeot von der Steinbeisstraße kommend in die L 1100 Murr ein. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den bevorrechtigten BMW eines 27-Jährigen, der von links kommend an die Einmündung heranfuhr und stieß mit ihm zusammen. Der 72-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der 27-Jährige, ein 34-jähriger Beifahrer sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von ein und zwei Jahren wurden vom Rettungsdienst mit Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Vor Ort waren die Feuerwehr Steinheim, drei Rettungswagen sowie ein Notarzt.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Sachverständigen hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 1100 im Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Gegen 18.20 Uhr war die Straße wieder frei.