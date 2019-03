Steinheim Auto auf Parkplatz zerkratzt

Steinheim - Ein Unbekannter hat Schaden in Höhe von 1500 Euro auf einem Parkplatz hinterlassen. Zwischen der Murrer Straße und der Bahnhofstraße befindet sich ein geschotterter Platz, auf dem ein Auto zerkratzt worden ist. Zeugen haben in diesem Zusammenhang gegen 18.20 Uhr an der Bushaltestelle in der Murrer Straße ein Jungen gesehen, der zwischen 1,20 und 1,30 Meter groß ist, etwa 12 bis 13 Jahre alt sein könnte und einen auffälligen orangefarbenen Kapuzenpullover trug. Ein etwas älterer Junge, der zwischen 14 und 15 Jahren alt sein dürfte, etwas größer ist und grau beziehungsweise dunkel gekleidet war, wartete dort ebenfalls.