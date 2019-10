Steinheim 2020 darf auch in Steinheim gepflückt werden

Steinheim - Marbach und Erdmannhausen setzen die „Pflück mich-Aktion“ schon um. Im Juli ist die Schillerstadt gestartet, im August hat die Nachbarkommune nachgezogen. Und nach der Gemeinderatssitzung in Steinheim am Dienstagabend steht fest: Auch in der Urmenschstadt darf bei der nächsten Ernte Obst von ausgewiesenen Bäumen von Passanten gepflückt werden. Die Grünen hatten einen entsprechenden Antrag eingebracht und von den anderen Fraktionen sowie von der Verwaltung grünes Licht bekommen. Die Aktion sei ein kleiner Beitrag für mehr Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmittel, begründete Nadja Dias den Antrag ihrer Fraktion. „Es wird viel zu viel weggeworfen.“ Außerdem würden jedes Jahr viel zu viele Früchte auf den Streuobstwiesen herunterfallen und verfaulen. In Marbach hat die Nachhaltigkeitsgruppe die Aktion ins Leben gerufen und zusammen mit der Stadt Marbach ins Laufen gebracht. Mehr als 30 Grundstücke habe die Kommune identifiziert und zusammen mit den Pächtern mit einer Banderole versehen, berichtete Dias über Gespräche mit den Marbacher Initiatoren. Die Banderolen seien im dortigen Stadtinfoladen erhältlich. In Erdmannhausen gebe es sie im Rathaus. „Für Steinheim könnten wir uns eine Kooperation mit dem Bürgernetzwerk, dem Obst- und Gartenbauverein oder dem Landwirtschaftlichen Ortsverein vorstellen“, so Dias.