Steinbrucherweiterung in Rielingshausen Argumente werden gesammelt

Verfahren soll ergebnisoffen sein

Eine mögliche Beeinflussung der Regionalräte im Hinblick auf ihr Abstimmungsverhalten pro oder kontra Regionalplanänderung sieht er in den Antworten nicht: „Die Regionalversammlung steigt erfahrungsgemäß sehr tief in die Thematik ein. Das Thema ist ja auch für viele Menschen in der Region außerordentlich wichtig“, betont er.