Steinbruch Rielingshausen Erweiterung wird offiziell untersucht

Marbach-Rielingshausen - Es ist ist der zweite Etappensieg für die Firma Klöpfer, die den Steinbruch in Marbach-Rielingshausen betreibt und dort gegen den Widerstand vieler Bürger, des Ortschaftsrates und des Marbacher Gemeinderates eine Erweiterung des Areals anstrebt. Im vergangenen November hatte der Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart (VRS) bereits grundsätzlich eine Prüfung des Ausbauantrags in Aussicht gestellt. Am Mittwoch hat nun die Regionalversammlung – in Anwesenheit von rund 30 Mitgliedern der Rielingshäuser Bürgerinitiative gegen die Steinbrucherweiterung – in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause in der Cannstatter Carl-Benz-Arena beschlossen, das für die Erweiterung notwendige Verfahren zur Änderung des Regionalplans einzuleiten. Dabei stimmten lediglich ÖDP und Linke gegen den Antrag, CDU, Freie Wähler, FDP, SPD, AfD und Grüne dafür – dabei hatten letztere zuvor massive Bedenken geäußert.