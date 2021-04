Steinbruch in Rielingshausen Presse im Steinbruch kommt zur Wiedervorlage

Marbach-Rielingshausen - Auf der Tagesordnung der nächsten Rielingshäuser Ortschaftsratssitzung steht ein Thema, das emotional extrem aufgeladen ist: Der Bauantrag für eine Kammerfilterpresse im örtlichen Steinbruch. Mit dem Projekt war die Betreiberfirma Klöpfer schon einmal im Gremium vorstellig geworden, damit aber abgeblitzt. Der Runde schmeckte vor allem die Vorstellung nicht, dass die Anlage westlich der Gemeindeverbindungsstraße errichtet werden soll. Also just im alten Teil des Steinbruchs, der eigentlich rekultiviert werden soll. Man darf also gespannt sein, wie die Räte auf den zweiten Vorstoß von Klöpfer reagieren. Zumal es sich bei dem Antragsteller um ein Unternehmen handelt, das bei vielen Rielingshäusern ohnehin wegen der Pläne zur nochmaligen Erweiterung des Steinbruchs zuletzt mehr und mehr in Ungnade gefallen ist.