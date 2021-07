Steinbruch in Rielingshausen Klöpfer bereitet Antrag auf Abbau vor

Marbach-Rielingshausen - Die Würfel werden bald fallen. Am 28. Juli entscheidet die Regionalversammlung, ob eine Änderung des Regionalplans angestoßen und damit ein Prozess initiiert werden soll, an dessen Ende die Ausweisung einer Erweiterungsfläche für den Steinbruch in Rielingshausen stehen könnte. Für viele Bürger vor Ort wäre das ein Horrorszenario – auf das sich der Betreiber der Anlage allerdings bereits vorbereitet, indem Bohrungen in die Wege geleitet wurden. Diese benötigt die Firma Klöpfer für ein Gutachten.