Steinbruch-Erweiterung Rielingshäuser wollen keine Zwerge sein

Vorhandene Rohstofflager müssten laut Traub erst vollständig abgebaut werden, bevor neue erschlossen werden könnten. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, und für sie sei der aktuell vom VRS in Auftrag gegebene Umweltbericht mit den Schutzgütern wie Luftreinhaltung, Landschaftsbild und Klima zentral. „Für mich ist das Schutzgut Mensch am wichtigsten.“

Dem BI-Sprecher fehlen Daten zu den Rohstoffströmen

Eine massive Einbuße an Lebensqualität befürchtet hingegen der BI-Sprecher Stefan Heß angesichts eines neuen Steinbruch-Kraters, der bis zu 350 Meter an die Wohnbebauung heranreichen könnte. „Wir wollen uns von unseren Kindern später nicht fragen lassen, warum wir nicht mehr dagegen getan haben.“ Die BI wolle die Naherholung in dem Bereich erhalten. Zu den Stoffströmen fehlten Daten – angesichts des freien Güterverkehrs für Baustoffe sei davon auszugehen, dass das abgebaute Gestein via Zementwerk „in alle mögliche Gegenden“ transportiert werde.

Einen Rückblick auf die Erweiterungen des Steinbruchs seit 1920 bot Lothar Sondermeyer. Das Unternehmen Klöpfer habe nach einer großen Diskussion im Jahr 2002 versprochen, dass es keine neue Erweiterung mehr geben solle. Ein Gast sah sich mit dem Verfahren einem „Räderwerk, das wir nicht mehr stoppen können“ ausgesetzt.

Der Umweltbericht beleuchtet die heißen Eisen der Erweiterung

Der Steinbruch

in Rielingshausen ist seit 1963 in Besitz der in Winnenden ansässigen Firma Klöpfer. Nach einer Erweiterung im Jahr 2002 plant das Unternehmen nun, die Fläche um 11,4 Hektar zu vergrößern und 8,1 Millionen Tonnen Gestein abzubauen.

Sprengungen

und die Entwicklung von Staub werden kontrovers diskutiert. Klöpfer gibt an, etwa im Jahr 2019 in 92 Prozent aller Fälle unter 20 Prozent des zulässigen Grenzwerts gelegen zu haben. Um solche Themen geht es im Umweltbericht, der jetzt erstellt wird.

Der Naturschutz steht ebenfalls im Fokus des Umweltberichts. Die Firma Klöpfer verweist auf die Erfolge in der Rekultivierung alter Flächen. Der Nabu Marbach befürchtet unter anderem hydrologische Schäden am Schluchtwald im Eichtal.