Steinbeisstraße in Steinheim gesperrt Fahrbahnmarkierung wird erneuert

In einem Teilabschnitt der Steinbeisstraße muss die schadhafte Fahrbahnmarkierung durch eine externe Firma erneuert werden. Dies betrifft die Strecke von der Einmündung in die Riedstraße bis zur Einmündung in die L1100. Dazu sind voraussichtlich von Montag, 25. Mai, bis Freitag, 29. Mai, die erforderlichen Arbeiten im Gange. Um der Arbeitssicherheit und den Vorgaben der Genehmigungsbehörde zu entsprechen, müssen die Markierungsarbeiten unter einer Vollsperrung des Fahrzeugverkehrs stattfinden.