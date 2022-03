Steillagen in Mundelsheim Mit dem Planwagen durch die Weinberge

Bänke und Tische sind schon bestellt und auf dem Weg nach Mundelsheim, berichtet der Bürgermeister Boris Seitz. Einige davon werden ihren Platz am Beginn der Käsbergrunde nahe der Käsberghalle finden, wo bis zum Sommer auch der Spielplatz entstehen soll. Ende März soll mit den Bauarbeiten für dieses Projekt begonnen werden. Die weiteren Bänke und Tische, an denen Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer gemütlich vespern können, sollen entlang der Käsbergrunde aufgestellt werden. „Natürlich nicht mitten in den Steillagen“, sagt Seitz. Denn dort sei schlichtweg kein Platz. Aber: „Wir werden gute Orte finden.“.