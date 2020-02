Scheitel Donnerstag erwartet Hochwasser behindert Rhein-Schifffahrt

In der Gemeinde Aach im Kreis Trier-Saarburg, die in der Nacht zum Dienstag von einem Fluss überschwemmt worden war, hatte sich die Lage am Mittwoch normalisiert. Der Bach habe am Vorabend wieder abfließen können: Der Ort sei wieder frei von Wasser, sagte Ortsbürgermeisterin Claudia Thielen am Mittwoch. Rund fünf Keller seien geflutet gewesen. Die Straße war zunächst noch für Reinigungsarbeiten gesperrt.