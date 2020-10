Steigende Infektionszahlen RKI-Chef: Großteil der Ansteckungen im privaten Bereich

Im Vergleich zu privaten Treffen spielten derzeit Ausbrüche an Schulen sowie Infektionen durch die Nutzung von Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz oder nach Übernachtungen in Hotels eine weniger große Rolle. Klar sei aber auch, dass bei weiter steigenden Fallzahlen zum Beispiel wieder mehr Schulen betroffen sein würden und auch mehr Alten- und Pflegeheime, erläuterte Wieler. Ein möglicher Lockdown sei abhängig von der lokalen Situation.

Wieler appellierte an die Gesundheitsämter, trotz Überlastung an der Nachverfolgung der Fälle und Ermittlung von Kontaktpersonen durchzuhalten. Die Lage in einigen Gesundheitsämtern sei "ernst und besorgniserregend", sagte er. Doch man müsse jede Anstrengung auch unter diesen Umständen aufrechterhalten und dürfe nicht aufgeben, sondern weitermachen "nach bestem Wissen und Gewissen". Die Pandemie müsse auf einem beherrschbaren Level gehalten werden. Ein Wechsel der bisherigen Strategie sei deshalb nicht anzuraten.

Dass die Todesfall-Raten im Frühjahr höher lagen als jetzt im Herbst erklärte der RKI-Chef damit, dass Deutschland am Anfang der Pandemie von der Geschwindigkeit der Ausbreitung bis zu einem gewissen Grad überrascht worden sei. Der Schutz der Risikogruppen wie etwa alter und kranker Menschen sei noch nicht so gut gewesen. Inzwischen würden Altenheime und Krankenhäuser besser geschützt. Man stelle mit den steigenden Infektionszahlen nun aber wieder ein langsames Eindriften des Virus in diese Einrichtungen fest. Gefährdete Menschen über Monate zu isolieren, sei jedoch weder umsetzbar noch vertretbar.

Das RKI rechnet 2021 mit der Zulassung eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus. Ein genauer Zeitpunkt dafür lasse sich noch nicht nennen, sagte Wieler. Ein Konzept, wer dann zuerst geimpft werde, sei in Arbeit. Es gehe dabei vor allem um Bevölkerungsgruppen, die ein höheres Risiko hätten sich anzustecken und um Gruppen mit einem höheren Risiko schwer zu erkranken.

