Stegmaiers Rinder in Erdmannhausen Wichtig ist, dass es dem einzelnen Tier gut geht

Diesen Dienstag ist wieder ein Bulle weggefahren worden. Sein Fleisch gibt es nun in der Besenwirtschaft wie auch bei der Metzgerei Sumser. Fällt das nicht schwer, wenn ein Tier über längere Zeit auf dem eigenen Hof gelebt hat? „Ich bin da recht pragmatisch“, verneint Jürgen Stegmaier: „Das ist mein Beruf.“ Früher, als die Tiere noch gemolken wurden, habe es schon einen engeren Bezug gegeben. Aber auch jetzt noch ist die Verbindung des Landwirts zu den Rindern durchaus sehr liebevoll geprägt.

Während des Gangs durch die Ställe streichelt er immer wieder Kühen über den Kopf – oder wird abgeschleckt: „Sie sind unheimlich neugierig.“ Einem Tier wischt er ein paar Schweißtropfen von der Nase – Kälte mögen die Rinder lieber als Hitze. „Sie erleben alle Jahreszeiten mit“, so Stegmaier. Das liegt an der Haltung in Außenklimaställen ohne Seitenwände. Die Witterung ist so auch im Stall spürbar, was dazu führt, dass es etwa Winter- und Sommerfell gibt. Zudem ist es auch für die Lunge besser, wenn frische Luft geatmet werden kann. Ein zu feuchtes Klima ist dagegen schädlich. „Ich sage immer, Licht und Luft kostet nichts, aber die Rinder profitieren davon.“ Auch was den Platz angeht, hat jeder Vierbeiner etwas mehr als gesetzlich vorgeschrieben wäre, „und einen Strick kennt hier auch keiner“.

Alles Dinge, die auch zu den Auflagen eines Bio-Hofes gehören würden. „Ich denke immer öfter über das Thema nach“, gibt Stegmaier zu. Aber noch sei er nicht so weit, da es doch einiges zu tun gäbe. So müsste das Futter in Bio-Qualität erzeugt werden. Außerdem wäre für alle Ställe ein ständig zugänglicher Außenbereich vonnöten: „Und eine reine Weidehaltung ist enorm aufwendig.“ Letztendlich müsse sich der Aufwand auch finanziell lohnen, um den Lebensunterhalt zu stemmen. Und hier gibt es einen entscheidenden Punkt, betont Jürgen Stegmaier: „Der Verbraucher hat alles in der Hand.“ Zwar ist durch den Skandal bei Fleischfabrikant Tönnies die Branche in der Diskussion, doch solange eine „Billig-Mentalität“ herrscht, sehe er nur wenig Chancen auf einen Wandel: „Ich wäre froh, wenn es mehr Wertschätzung gäbe. Es steht schließlich ein Lebewesen dahinter.“