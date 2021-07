Stechmücken West-Nil-Virus grassiert auf Balkan

Vor allem im Hochsommer von Mitte Juli bis Ende August breitet sich das Virus aus. In der EU wurden 2020 insgesamt 316 Fälle von West-Nil-Infektionen bei Menschen registriert – am häufigsten in Griechenland, Spanien und Italien. Doch auch in Deutschland, Niederlanden oder Österreich traten in den vergangenen Jahren bereits vereinzelte Fälle von West-Nil-Infektionen auf.