Stauprognose ADAC erwartet am Wochenende viele Urlaubsrückkehrer auf den Straßen

Obwohl der größte Ansturm vorbei sei, sei aber auch in Richtung Süden und in Richtung der Küsten weiter mit Verzögerungen zu rechnen. So würden aus Bayern und Baden-Württemberg weiter zahlreiche Reisende in den Urlaub aufbrechen. Größere Staugefahr herrsche weiter auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsgebiete und hier besonders in den Berg- und Seenlandschaften in Bayern.