Stau zwischen Großbottwar und Großaspach Sattelzug rutscht in Graben

Ein Sattelzug ist am Dienstagmorgen zwischen Großaspach und Großbottwar auf winterglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Der Verkehr auf der L1115 konnte daher ab etwa 8.45 Uhr auf Höhe von Kleinaspach nur noch einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. In Folge dessen bildete sich innerhalb kurzer Zeit ein größerer Stau in beiden Richtungen.