Stau auf der A81 Drei Unfälle an einem Nachmittag

Eine Reihe von Unfällen hat am Donnerstagnachmitag zu einem Stau über gut 8 Kilometer Länge auf der A81 geführt. Gegen 14.40 Uhr hatte zunächst ein 45-jähriger Sattelzuglenker zwischen Ludwigsburg-Süd und Ludwigsburg-Nord aufgrund der Verkehrssituation abbremsen müssen. Ein hinter ihm fahrender 49-Jähriger, der ebenfalls in Richtung Heilbronn unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr seinem Vordermann mit dem eigenen Lastwagen auf. Durch den Aufprall erlitt der 49-jährige Mann leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.