Status von Kommunen Wieder Kritik an Kriterien der Region

Die Kriterien führen auf den Holzweg

Ursprünglich sollten nur jene Kommunen größere Sprünge bei der Ausweisung von Wohngebieten machen dürfen, die direkt an der S-Bahn liegen. Doch auch von Erbstetten aus müsse man zwei Kilometer bis Burgstall fahren. Es gebe Siedlungen in Steinheim oder Murr, die seien auch nicht weiter von der S-Bahn entfernt. Von der Region habe man erfahren, dass es weitere Kriterien gibt: Flächenpotenziale für die Entwicklung und eine hohe Quote an Arbeitsplätzen. Wenn man davon ausgehe, dass bei Erbstetten die Möglichkeiten zur Schaffung neuer Areale die ausschlaggebende Rolle gespielt habe, müsse man festhalten: „Das gilt für ziemlich viele Kommunen in der Region Stuttgart.“