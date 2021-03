Statistisches Bundesamt Sterbefallzahlen im Februar deutlich unter Schnitt

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 67,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0). Sie schwankt seit Tagen leicht. Vor vier Wochen, am 9. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 72,8 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Inzwischen sieht das RKI einen erneuten Anstieg. Das könnte auch an der Verbreitung der ansteckenderen Virusvariante B.1.1.7 liegen.