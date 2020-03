Statistik zu Coronavirus Todesfälle: Wie kommt es zu unterschiedlichen Angaben?

In Italien kursiert das Virus länger als in Deutschland

Die genauen Ursachen für diese Unterschiede sind noch unklar, es gibt aber eine Reihe von Erklärungsansätzen. So leben in Italien mehr ältere Menschen als bei uns – und die sind stärker gefährdet als jüngere. Zudem ist die Infektionsrate dort sehr schnell angestiegen, und damit auch die Zahl der Patienten, die in Kliniken behandelt werden müssen. Daher ist das Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen gekommen, sodass wohl vor allem ältere Patienten nicht mehr optimal behandelt werden konnten. Hinzu kommt, dass in Italien das Virus schon länger kursiert als in Deutschland. Zu Beginn einer Infektionswelle ist die Zahl schwerer Fälle in der Regel vergleichsweise gering – im Verlauf der Erkrankung wächst die Gefahr von Komplikationen. Denkbar ist auch, dass in Italien viele Fälle zunächst nicht erkannt und gemeldet wurden – was rechnerisch zu einer höheren Todesrate führt.