Statistik für 2019 Verkehrsunfälle: Statistische Bundesamt legt Zahlen vor

Beispielsweise an Kreuzungen: "Abbiegeunfälle werden von Lastwagen verursacht, oft aber auch von Autofahrern." Nötig seien getrennte Grünphasen für Rechtsabbieger und Fahrradfahrer, doch dies sei aus Platzgründen nicht überall möglich. Viele Unfälle geschähen außerdem mit Fahrradfahrern untereinander. Breitere Fahrradwege würden hier entgegenwirken, sagte Brockmann. Sehr gefährlich sei es zudem, wenn Radfahrer dicht an parkenden Autos vorbei geleitet würden - wird ohne Rücksicht eine Autotür geöffnet, kann so leicht ein "Dooring"-Unfall die Folge sein. Mehr als jeder fünfte Verkehrstote sei mit dem Motorrad unterwegs. "Das bleibt ein großes Problem", sagte Brockmann.

Die Bundesregierung habe für die Zeit zwischen 2011 und 2020 das Ziel ausgegeben, die Zahl der Verkehrstoten um 40 Prozent zu reduzieren. Dies sei bei weitem nicht in Sicht: "Bisher haben wir etwas über 20 Prozent Reduktion", kritisierte Brockmann.