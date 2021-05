Stationen von RegioRadStuttgart Steinheim will bei Radverleih einsteigen

Gute Aussichten

Ausleihen, wo man will

Das Prinzip ist denkbar einfach. Pedelecs und klassische Räder können unter anderem via App oder per Telefon an jeder beliebigen Station im Verbund entliehen werden. Die Rückgabe kann an derselben Stelle, aber auch an jedem anderen Punkt im Teilnehmer-Netz erfolgen. In Steinheim soll es drei Anlaufstellen geben. Gesetzt ist in der Kernstadt der Bereich am Bahnhöfle, wo eine feste Station mit Terminal, Ständern und Lademöglichkeiten für die E-Bikes entstehen soll. Unstrittig war im Gremium auch, dass Kleinbottwar und Höpfigheim jeweils eigene Leihrad-Punkte bekommen sollen. Der Bürgermeister will sich allerdings noch mit den beiden Ortsvorstehern kurzschließen, um zu klären, wo die zweite Vollstation am meisten Sinn ergibt. Winterhalter selbst hatte zunächst vorgeschlagen, die voll ausgestattete Anlaufstelle in Kleinbottwar bei der Bottwartalhalle anzusiedeln. Der Schultes dachte, dort könnte die Auslastung besser sein wegen der direkten Verbindung ins Bottwartal und der größeren gastronomischen Landschaft. Höpfigheim hätte dann eine sogenannte virtuelle Station bekommen, an der man Räder ausleihen und abgeben, aber beispielsweise nicht laden kann. Deshalb hatte Ortsvorsteher Roland Heck auch interveniert und zu bedenken gegeben, dass die Topografie rund um den Ort anspruchsvoll sei. Insofern könnte es je nach Akku-Leistung schwierig werden, wenn die E-Räder beim Zeitpunkt der Übernahme vielleicht nicht mehr voll im Saft stehen. Zudem sei Kleinbottwar schon besser an den ÖPNV angeschlossen. „Deswegen würde ich dafür plädieren, die zweite Vollstation nach Höpfigheim zu verlegen“, erklärte Heck. Winterhalter räumte ein, dass die Argumente einleuchtend seien und er die mögliche Problematik mit dem Ladevorgang nicht auf dem Schirm gehabt habe.