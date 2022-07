Statement zum Interview Wie Mercedes auf die Vorwürfe der Zulieferer reagiert

Ein Mercedes-Sprecher erklärte: „Grundsätzlich pflegen wir ein gutes und partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Lieferanten und sind mit ihnen in täglichem Kontakt. Nur zusammen mit unseren Zulieferern können wir unsere ambitionierten Ziele in eine emissionsfreie Zukunft gestalten.“ Zwar äußere sich das Unternehmen nicht zu Vertragsinhalten, man sei aber „bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Auswirkungen für die Automobilbranche im Austausch“ und versuche gemeinschaftliche Lösungen zu finden. „Selbstverständlich halten wir uns hierbei auch an alle vertraglichen Regelungen und Ansprüche“, so der Sprecher. Der WVIB-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer hatte unter anderem angeprangert, dass die Autohersteller auf Niedrigpreisen beharrten, die vor dem steilen Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten verhandelt wurden.