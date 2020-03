Statement mit Augenzwinkern Mit Musik gegen Hamsterkäufe

Appell an die Vernunft der Leute

Der Musiker, Maler und Moderator will mit dem Song an die Vernunft der Leute appellieren, dass sie den Schwächeren und Älteren in unserer Gesellschaft, die sich am meisten vor dem Coronavirus in Acht nehmen müssen, nicht die Dinge des täglichen Bedarfs vor der Nase wegkaufen. „Das Klopapier wird nicht ausgehen“, sagt Friedl, der seine Botschaft rüberbringen will, indem er seinem Publikum die Absurdität von Hamsterkäufen vor Augen führt. Mit dieser Art, die Sache aufzugreifen, hat der Künstler einen Nerv getroffen. Die Klickzahlen sind beachtlich. Alleine auf Facebook haben das Video mehrere tausend Leute aufgerufen. „Das läuft recht erfolgreich“, freut er sich über den kleinen Hit, der ihm und seinen beiden Mitstreitern mit dem Stück gelungen ist.



Folgeprojekte sind nicht geplant

Fabian Friedl vermutet allerdings, dass der Clip größtenteils von denjenigen angeschaut wird, die über Klopapiersammler ohnehin nur verständnislos den Kopf schütteln können. Und er betont auch, dass natürlich so manches Verhalten in der Krise alles andere als lustig ist. Wenn Desinfektionsmittel aus einem Krankenhaus gestohlen werde, könne das schlimme Folgen haben. Zudem soll der Corona-Song eine einmalige Sache bleiben, Folgeprojekte in dem Kontext der Virus-Krise sind nicht geplant. Zeit dazu hätte der Benninger allerdings. Denn als Künstler gehört er zu der Gruppe von Berufstätigen, die mit am meisten von der aktuellen Lage gebeutelt sind: „In den nächsten zwei Monaten sind alle Veranstaltungen abgesagt“, erklärt er.