Stasi-Akten Vergangenheit kennt keinen Schlussstrich

In einem noch höheren Sinne konnte die Stasi-Behörde aber auch eine Quelle des Verstehens sein. Was es heißt, in einem Willkürstaat zu leben, der politischen Widerspruch nicht duldet und unterbindet, in welche tragischen Verstricktheiten ein politisch waches Leben in der DDR führen konnte, wie nah Mut und Schwäche beieinanderliegen können – auch all das steht in den Akten.