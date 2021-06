Startschuss für Woche der Diakonie „Dranbleiben“ – in schwierigen Zeiten und danach

Denn in dem eineinhalbstündigen Gottesdienst in der Großbottwarer Martinskirche zum Auftakt der Aktionswoche, der auch online übertragen wurde, machten Mitarbeiter der verschiedenen diakonischen Stellen deutlich, wie sehr es gerade während Corona wichtig ist, dranzubleiben. Dranzubleiben an Menschen, obwohl Abstand gewahrt werden muss. Ob in Beratungsstellen, beim Tafelmobil, in der Altenpflege oder in Wohneinrichtungen.