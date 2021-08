Startelf gegen Spvgg Greuther Fürth So könnte der VfB Stuttgart spielen

Beim VfB liegen in Abwesenheit des weiterhin mit dem Coronavirus infizierten Torjägers Sasa Kalajdzic die Stärken eher in der Defensive, in der Torwart Florian Müller sein Debüt geben und Waldemar Anton als Abwehrchef zurückkehren wird. Davor dürfte es Philipp Klement sein, der seinen Platz räumen muss, da Wataru Endo wieder dabei ist und trotz aller Olympiastrapazen im Training keinerlei Müdigkeit gezeigt hat. Entwarnung gibt es auch bei Roberto Massimo, der am Donnerstag das Training nach einem Schlag aufs Fußgelenk abbrechen musste.