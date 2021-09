Startelf gegen Bayer Leverkusen So könnte der VfB Stuttgart spielen

Stuttgart - Als Neuling in der Bundesliga beschäftigt sich der Fußballlehrer Gerardo Seoane von Bayer Leverkusen vermutlich besonders intensiv mit jedem Gegner – also auch mit dem VfB Stuttgart, bei dem sein Team an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gastiert. So hat der Schweizer erkannt, dass bei den Stuttgartern im Vergleich zum Vorjahr „ein bisschen Schnelligkeit weggebrochen“ sei – gleichwohl gebe es „sehr gute Spieler im zentralen Mittelfeld und ganz vorne“.