Start-ups in Frankreich Macron macht Gründen zur Chefsache

Hilfe im Bürokratiedschungel

Eine Dachmarke namens French Tech wurde etabliert, mit Büros inzwischen überall im Land, die als erste Anlaufstelle Gründer durch den Dschungel der französischen Bürokratie führt. In allen für Gründer wichtigen Behörden sind Lotsen etabliert worden, die dafür sorgen, dass bei der Bearbeitung von Anliegen die spezielle Situation von Gründern berücksichtigt wird – und die dafür sorgen, dass die Sache schnell angepackt wird. „French Tech ist gerade für ausländische Gründer die eine, zentrale Anlaufstelle für alle Fragen“, sagt Eric Morand, für Start-ups zuständiger Experte der Wirtschaftsförderung Business France: „Das geht von der Bürokratie und dem Visum über die Arbeitserlaubnis für den Ehepartner bis zur internationalen Schule für die Kinder.“

Auch die Provinz profitiert

Zentrales Anliegen der nationalen Strategie ist es auch, den Gründergeist über Paris hinaus in die Fläche zu bringen. Und so hat sich in Frankreich inzwischen ein Start-up-Lebenszyklus ausgebildet, der in Deutschland so nicht nachzumachen ist: „Die ersten Ideen sammeln Gründer überall, auch in der Provinz. Zur Finanzierung, Inspiration, zum Netzwerken, zum Rekrutieren der ersten Arbeitskräfte gehen sie alle nach Paris. Und wenn es dann von der Kreation zur Produktion geht, wird dieser Bereich dann wieder in die Provinz ausgelagert, während das Kernteam in Paris bleibt“, sagt Paul de Rosen von der Gründerförderung A-Venture.

Schlüsselinfrastruktur Glasfaser

Und dank Telearbeit wird das zunehmend zu einem Modell, mit dem sich die Nachteile von Paris bei den Wohn- und Lebenshaltungskosten kompensieren lassen, ohne gleichzeitig die Vorteile einer pulsierenden Metropole zu verlieren, wo im Gegensatz zu Deutschland die gesamte für die Entwicklung von Start-ups relevante Infrastruktur für alle Technologien und Themengebiete an einem Ort zu finden ist. „Der entscheidende Vorteil von Frankreich ist, dass es wegen des guten Glasfasernetzes keine Rolle mehr spielt, wo jemand arbeitet“, sagt Sébastien Kaiser, Entwicklungschef des Pariser IT-Unternehmens Shadow.