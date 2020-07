Start-up Roadjet aus Stuttgart Premium Fernbus zum Preis zweiter Klasse

Angesichts des hohen Sitzkomforts sehen sich die Gründer insbesondere auf Nachtverbindungen als voll konkurrenzfähig mit der Bahn. Der neu konstruierte Bus soll beispielsweise auch komfortable Waschgelegenheiten bieten. Auch die Tatsache, dass man die Busse selber betreibt und die Fahrer bei sich direkt anstellt, soll einen gleichmäßig hohen Standard garantieren.

Der spanische Bushersteller ist dabei, weil der etwa in Lateinamerika schon Erfahrungen mit einem komfortablen Buskonzept hat, das er nun auch auf Europa übertragen will – allerdings im Angesichts einer dort härteren Konkurrenz durch die Bahn.

Man will besonders coronakonform sein

Den Start mitten in Corona-Zeiten sieht man nicht unbedingt als Nachteil. „Wir sind etwa durch unsere großen Sitzabstände, bereits vom Konzept her coronakonform“, sagt Simsek. Auch der Hygienestandard in den Waschräumen und bei der Lüftung sei höher als bei der Konkurrenz von Bus und Bahn: „Wir glauben, dass wir in unserer Konstellation sogar von der Maskenpflicht befreit werden könnten.“ Einen entsprechenden Vorstoß bei der zuständigen Genehmigungsbehörde habe man bereits gestartet. Das Corona-Konzept wird auf der Webseite gleich unter der Suchmaske für die Verbindungen offensiv beworben – etwa die Tatsache, dass in den Waschräume UV-Licht zur Desinfektion eingesetzt wird.

Bei einem Erfolg will man auch dank der Kooperation mit dem Bushersteller rasch expandieren können. Bisher hat man nur den im Rahmen des Landesprogramms Pre-Seed obligatorischen Ko-Investor. Man sei aber in Gesprächen mit weiteren Risikokapitalgebern.

Marktexperte sieht durchaus Chancen

Christoph Gipp, Geschäftsführer und Bereichsleiter Mobilität bei dem auf die Analyse des Fernbusmarktes spezialisierten Iges Institut in Berlin sieht das Konzept in jedem Fall als die erste echte Innovation auf dem 2013 gestarteten, eine Weile rasch gewachsenen und bereits vor Corona stagnierenden Fernbusmarkt in Deutschland. „Ich habe schon zum Marktstart eigentlich erwartet, dass ein Anbieter einmal ein echtes Premiumangebot ausprobiert,“ sagt er. Doch im Wesentlichen hätten sich die unterschiedlichen Wettbewerber einen Preiskampf geliefert – aus dem dann der Anbieter Flixbus mit Marktanteilen von teilweise mehr als 90 Prozent als Sieger hervorging. In anderen Ländern seien solche Premiumangebote durchaus erfolgreich, auch der tschechische Anbieter Regiojet, der etwa Linien Richtung Dresden und Berlin betreibt, sei mit einem etwas höherwertigen, allerdings mit dem Anspruch von Roadjet nicht gleichwertigen Konzept seit einige Zeit erfolgreich. „Ich gebe dem Konzept durchaus eine Chance“, sagt er. Auch eine Studie des Busherstellers Volvo spricht von einem Potenzial für Premium-Fernbusse.

Premierenstrecke Stuttgart-Berlin ist ambitioniert

Für ambitioniert hält er allerdings den Versuch, ausgerechnet aus der sehr konkurrenzträchtigen Strecke Stuttgart-Berlin zu starten: „Da gibt es mit dem Zug Flixtrain zudem ein Angebot, das bei niedrigem Preis prinzipiell schneller ist“, sagt Gipp. Auch mit den durch die Mehrwertsteuersenkung noch günstiger gewordenen Sparpreisen der Bahn könne man nicht konkurrieren. Deshalb sei entscheidend, ob die Kunden den Komfort und die gute Nutzbarkeit als rollendes Büro als genügend hohen Zusatznutzen einschätzten.

Ein Fragezeichen setzt Gipp noch beim Punkt, ob Roadjet schnell genug den nötigen Bekanntheitsgrad, erreichen könne. Er sei Branchenkenner und habe deshalb von dem Konzept erfahren – doch in Berlin sei bisher noch keinerlei Werbung sichtbar. Die Gründer verweisen auf eine geplante Offensive auf Onlinekanälen. Außerdem seien bereits auf eigene Initiative Busportale, die von Roadjet erfahren hätten, auf sie zugekommen und hätten sich als Vertriebspartner angeboten.