Start-Up aus Rielingshausen Mit Louie Louie eine Marke schaffen

Corona stoppte das Start-Up

Im September 2019 kam Louie Louie blanc auf den Markt, es gab die ersten Messebesuche, zudem wollte sich das Start-up in der Gastronomie und auf Festivals vorstellen und etablieren. Dann kam Corona. In den Lagern in Augsburg und Berlin, aber auch in der Garage in Rielingshausen lag der große Rest der ersten Auflage von 50 000 Flaschen Wein. „Wir dachten schon, dass wir die alle selbst trinken müssen“, sagt Svenja Kneesch lachend.